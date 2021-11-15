أسهم اليابان تغلق على ارتفاع بفعل صعود وول ستريت ومكاسب أسهم شركات التكنولوجيا

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب لتغلق الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الاثنين وتقتفي أثر إغلاق قوي لوول ستريت الأسبوع الماضي، مما عوض أثر المخاوف بشأن ضعف بيانات النمو المحلي.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.56 بالمئة ليغلق عند 2977680 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة إلى 2048.52 نقطة.

وأغلقت أسهم وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، وقادت الأسهم القيادية، بما في ذلك أبل ومايكروسوفت، موجة صعود حيث بدا أن المستثمرين تجاوزوا البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال.

ولم تتفاعل السوق مع الأخبار التي تفيد بأن الاقتصاد الياباني انكمش على نحو أسرع من المتوقع في الربع الثالث، حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية وظهور حالات كوفيد-19 جديدة سلبا على إنفاق الأعمال والمستهلكين.

وزاد سهم طوكيو إليكترون ذو الثقل 0.93 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح وكذلك توقعات توزيعات الأرباح.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 2.23 بالمئة في حين قفز سهم منصة (إم ثري) للخدمات الطبية 3.29 بالمئة.

وصعد سهم سلسلة المطاعم سكايلارك هولدينجز 6.48 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لصافي أرباحها السنوية إلى 10 مليارات ين (88 مليون دولار) من 400 مليون ين.

وتراجع سهم نيبون إكسبرس 5.8 بالمئة، مما جعله أكبر الخاسرين على مؤشر نيكي، يليه سهم شركة إيبارا الذي خسر 5.01 بالمئة وداي نيبون برينتينج الذي هبط 3.89 بالمئة.

(الدولار=113.8200 ين)

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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