إنتاج النفط من أكبر حوض صخري في أمريكا سيتجاوز مستواه القياسي المسجل قبل الجائحة

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نيويورك (رويترز) - أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين أن إنتاج النفط الخام من أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة من المنتظر أن يتجاوز مستواه القياسي الذي سجله قبل الجائحة.

وقالت الوكالة الحكومية في تقرير شهري إن إنتاج النفط من الحوض البرمي الواقع في تكساس ونيو مكسيكو من المتوقع أن يسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4.953 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول ليتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 4.913 مليون برميل يوميا المسجل في مارس آذار 2020.

وقالت أيضا إن إجمالي إنتاج النفط من الأحواض الصخرية السبعة الرئيسية من المنتظر أن يرتفع في ديسمبر كانون الأول بحوالي 85 ألف برميل يوميا إلى 8.316 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية السبعة الرئيسية من المتوقع أن يرتفع بمقدار 200 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 89.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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