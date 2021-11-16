العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تصعد حوالي 5% مع تزايد الأسعار العالمية

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(رويترز) - قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي خمسة بالمئة يوم الاثنين بفعل توقعات لأحوال جوية أكثر برودة وزيادة أكبر من المتوقع في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وبالإضافة إلى هذا، تلقت الأسعار الأمريكية دعما من الغاز في أوروبا حيث قفزت الأسعار تسعة بالمئة.

وأنهت عقود الغاز الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول جلسة التداول مرتفعة 22.6 سنت، أو 4.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 5.017 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد هبط يوم الجمعة حوالي سبعة بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ السابع من سبتمبر أيلول.

ومع أسعار للغاز قرب 27 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و32 دولارا في آسيا مقارنة مع حوالي خمسة دولارات في الولايات المتحدة، يقول تجار إن المشترين حول العالم سيواصلون شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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