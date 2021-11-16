الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع طفيف في تعاملات محدودة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء مبددة أغلب مكاسبها خلال اليوم بسبب الافتقار لأي انباء تحرك السوق لكن مكاسب الشركات ذات التوقعات الإيجابية دعمت الاتجاه العام للأسهم.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.11 بالمئة إلى 29808.12 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 بالمئة كذلك إلى 2050.83 نقطة.

وتابع المستثمرون خلال الجلسة اجتماعا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وارتفع المؤشران اليابانيان بعد أن نشرت وسائل إعلام رسمية صينية تقريرا يفيد بأن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي في اجتماع افتراضي أن البلدين يجب أن يعززا الاتصالات فيما بينهما وأن يتعايشا سلميا.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.88 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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