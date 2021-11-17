اللجنة الأولمبية الدولية تقدم إطارًا جديدًا للرياضيين المتحولين جنسياً

أخبار اليابان



أولمبياد طوكيو 2020، منافسات رفع الأثقال للسيدات لوزن 87 كغم، المجموعة أ، منتدى طوكيو الدولي في العاصمة طوكيو، اليابان، أغسطس/ آب 2021. الرباعة هوبارد لوريل من نيوزيلندا. تصوير: إدجارد جاريدو، رويترز.

(رويترز) - قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء إنه لا ينبغي استبعاد أي رياضي من المنافسة على أساس ما يعتبره ميزة غير عادلة بسبب جنسه حيث أصدرت إطارا جديدا لإدماج المتحولين جنسيا.

ومع ذلك، أضاف مجلس الإدارة أنه لم يكن في وضع يسمح له بإصدار اللوائح التي تحدد معايير الأهلية لكل رياضة، وترك الأمر للاتحادات لتحديد ما إذا كان الرياضي يتمتع بميزة غير متناسبة.

وقال مدير قسم الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية كيفه مهرابي: ”إطار العمل ليس ملزمًا قانونًا. ما نقدمه لجميع الاتحادات الدولية هو خبرتنا وحوارنا، وليس القفز إلى نتيجة“.

”هذه عملية يجب أن نمر بها مع كل اتحاد على أساس كل حالة على حدة ونرى ما هو المطلوب.“

سيتم طرح الوثيقة المكونة من 10 نقاط ، والتي تم إعدادها على مدار عامين بالتشاور مع أكثر من 250 رياضيًا وأصحاب المصلحة الآخرين ، بعد دورة الألعاب الشتوية في بكين العام المقبل ، لتحل محل الإرشادات الصادرة في عام 2015.

يبتعد الإطار الجديد أيضًا عن السياسة القديمة التي كانت تنص على أنه سيتم السماح للرياضيين المتحولين جنسيًا بالمنافسة بشرط أن تكون مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل من حد معين لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل منافستهم الأولى.

قال ريتشارد بودجيت، المدير الطبي للجنة الأولمبية الدولية: ”لست بحاجة إلى استخدام هرمون التستوستيرون (لتحديد من يمكنه المنافسة) على الإطلاق. لكن هذه إرشادات وليست قاعدة مطلقة“.

يأتي الإطار الجديد بعد أشهر فقط من أن أصبحت لاعبة رفع الأثقال النيوزيلندية لوريل هوبارد في طوكيو أول متحول جنسيًا رياضي للمنافسة في الألعاب الأولمبية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا إن الاختبارات الجنسية و ”الفحوصات الجسدية الغازية“ المستخدمة للتحقق من جنس الرياضي كانت ”غير محترمة“ و ”قد تكون ضارة“.

وقالت ماجالي مارتوفيتش ، رئيسة حقوق الإنسان باللجنة الأولمبية الدولية: ”نريد حقًا التأكد من عدم تعرض الرياضيين للضغط أو إكراههم على اتخاذ قرارات ضارة بشأن أجسادهم“.