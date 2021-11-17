حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 254.34 مليون والوفيات 5 ملايين و364523
أخبار اليابان
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 254.34 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 364523.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 766364 47286782
الهند 463852 34456401
البرازيل 611346 21960766
المملكة المتحدة 143159 9637190
روسيا 512398 9145912
تركيا 73938 8453857
فرنسا 118224 7290886
إيران 128406 6051642
الأرجنتين 116250 5307159
ألمانيا 98059 5094293
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23562 2070883
42 - المغرب 14746 948271
44 - الأردن 11255 895564
48 - الإمارات 2144 741006
49 - تونس 25315 715716
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html