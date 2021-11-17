حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 254.34‭ ‬مليون والوفيات 5 ملايين و364523

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 254.34 ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 364523.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 766364 47286782

الهند 463852 34456401

البرازيل 611346 21960766

المملكة المتحدة 143159 9637190

روسيا 512398 9145912

تركيا 73938 8453857

فرنسا 118224 7290886

إيران 128406 6051642

الأرجنتين 116250 5307159

ألمانيا 98059 5094293

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23562 2070883

42 ‬‬‬‬- المغرب 14746 948271

44 - الأردن 11255 895564

48 - الإمارات 2144 741006

49 ‬- تونس 25315 715716

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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