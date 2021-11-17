الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض مع تراجع الين

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على انخفاض يوم الأربعاء إذ فاق أثر المخاوف من ارتفاع التكاليف وتراجع الين الأثر الإيجابي لصعود أسهم قطاع التكنولوجيا متبعة خطى الأسهم الأمريكية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.4 في المئة إلى 29688.33 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المئة إلى 2038.34 نقطة.

والليلة الماضية أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة على ارتفاع على خلفية بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت قوية.

وقال يوتاكا ميورا المحلل لدى ميزوهو سيكيوريتيز "ضعف الين أمام الدولار جيد بالنسبة لبعض الشركات لكنه عامل سلبي لشركات أخرى والمستثمرون يركزون الآن على الشق الأخير خاصة مع ارتفاع التكاليف المادية".

وأضاف "لكن تراجع الأسهم اليابانية كان محدودا بفضل الأداء القوي للأسهم الأمريكية".

وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة أمام الين بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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