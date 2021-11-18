مسؤولة أمريكية: المحادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية "بناءة" رغم الخلافات

أخبار اليابان





واشنطن (رويترز) - قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان يوم الأربعاء إنها أجرت محادثات بناءة مع نظيريها في اليابان وكوريا الجنوبية تم خلالها تأكيد الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة حرة ومنفتحة يسودها السلام والاستقرار وتكون شاملة للجميع.

وقالت شيرمان إنها التقت بالنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج-كون ونائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري لكن المسؤولين لم ينضما إلى شيرمان في مؤتمر صحفي لاحق بسبب "خلاف ثنائي" لم تحدده وإن كان لا علاقة له باجتماع يوم الأربعاء.

وقالت شيرمان إنه بالرغم من غيابهما عن المؤتمر الصحفي فقد كان الاجتماع "بناء وموضوعيا واستغرق أكثر من ثلاث ساعات".

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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