زفيريف يضرب موعدا مع ديوكوفيتش في قبل نهائي البطولة الختامية للتنس

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(رويترز) - حجز ألكسندر زفيريف مكانه في الدور قبل النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال حيث سيتقابل مع المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش بعد فوزه 6-2 و6-4 على هوبرت هوركاتش في تورينو يوم الخميس.

وحسم اللاعب الألماني المباراة لصالحه في ساعة ودقيقتين محققا أسرع انتصار في البطولة حتى الآن وسينضم إلى حامل اللقب دانييل ميدفيديف في الدور قبل النهائي عن المجموعة الحمراء.

وسيلتقي اللاعب البالغ عمره 24 عاما مع ديوكوفيتش متصدر المجموعة الخضراء للمرة الخامسة هذا العام بعد أن خسر أمامه في ثلاث مناسبات من بينها الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة لكنه تفوق على اللاعب الصربي في الدور قبل النهائي لأولمبياد طوكيو.

وقال المصنف الثالث عالميا "قابلت نوفاك في كل بطولة بارزة أقيمت على الملاعب الصلبة هذا العام. نشتهر ببلوغ الأدوار المتقدمة في البطولات الكبرى وستكون مواجهة مثيرة".

ويرغب زفيريف في ترك بصمة في تورينو بعد أن فاز بمباراته الأولى بعد انسحاب منافسه المصاب ماتيو بريتيني قبل أن يخسر في ثلاث مجموعات أمام ميدفيديف يوم الثلاثاء.

وكشف بطل نسخة 2018 عن نواياه في المجموعة الأولى أمام هوركاتش بعد أن كسر إرسال منافسه البولندي في الشوط الأول وتقدم بعدها سريعا 4-صفر. واستغرق الأمر 27 دقيقة فقط من زفيريف ليحسم المجموعة لصالحه 6-2.

لكن هوركاتش رفض مغادرة أول بطولة ختامية يشارك فيها بهذه السرعة واستعاد قوة إرساله ليتحسن في المجموعة الثانية.

وكان بوسعه كسر إرسال منافسه بينما كان متقدما 3-2 لكن هوركاتش ارتكب العديد من الأخطاء ليمنح زفيريف فرصة كسر إرساله ليتقدم 5-4 وبعدها سيطر اللاعب الألماني على المباراة ليضرب موعدا مع ديوكوفيتش بعد أن فاز على اللاعب الصربي في نهائي 2018.

وقال زفيريف "كانت المباراة مجهدة ذهنيا اليوم لأني كنت أحتاج إلى الفوز. حافظت على تركيزي بنسبة مئة في المئة.

"شهد مستواي في البطولة صعودا وهبوطا والسعادة لا تسعني بالفوز اليوم بمجموعتين متتاليتين. هناك دائما مساحة للتحسن. الفوارق بسيطة بين اللاعبين الكبار لكن لتحقيق الفوز عليك الاهتمام بكل التفاصيل. أتمنى تكرار هذا الأمر يوم السبت".

ورغم ضمان تأهله بالفعل فاز ميدفيديف على الإيطالي يانيك سينر، الذي شارك بدلا من بريتيني، بنتيجة 6-صفر و6-7 و7-6 في ساعتين و32 دقيقة.

وسيلعب ميدفيديف في الدور قبل النهائي ضد الفائز من مواجهة أندريه روبليف وكاسبر رود لتحديد صاحب المركز الثاني في المجموعة الخضراء.

(إعداد أشرف حامد وشادي أمير للنشرة العربية)

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