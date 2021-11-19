بايدن: أمريكا اشترت 10 ملايين جرعة من أقراص فايزر المضادة لفيروس كورونا

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واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن الولايات المتحدة اشترت 10 ملايين جرعة من عقار تجريبي مضاد لفيروس كورونا في صورة أقراص من إنتاج شركة فايزر، مضيفا أن تسليم الأقراص سيبدأ بحلول نهاية عام 2021.

وأضاف بايدن في بيان أن إدارته تقوم بالاستعدادات اللازمة لضمان سهولة الحصول على الأقراص مجانا.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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