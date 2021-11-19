النفط ينخفض صوب 78 دولارا مع تجدد المخاوف بشأن كوفيد-19 في أوروبا

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لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط بشكل حاد صوب 78 دولارا للبرميل يوم الجمعة إذ هددت زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، بينما يدرس المستثمرون احتمالات تحرك اقتصادات العالم الكبرى للسحب من مخزوناتها الاستراتيجية من الخام لتهدئة أسعار الطاقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.78 دولار أو 3.42 في المئة إلى 78.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، مسجلة أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى 82.24 دولار لتواصل التقلبات التي شهدتها يوم الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر كانون الأول 2.61 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 76.40 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان إلى تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وأصبحت النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تعيد فرض إجراءات العزل العام بالكامل لمكافحة فيروس كورونا هذا الخريف في ظل موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء المنطقة هددت بإبطاء الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الأشهر الماضية.

وقالت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، أيضا إنها قد تفرض الإغلاق العام لمكافحة كوفيد-19.

وصعد خام برنت نحو 60 بالمئة هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة ومع زيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، الإنتاج تدريجيا.

وتبحث حكومات بعض أكبر الاقتصادات في العالم السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية بناء على طلب من الولايات المتحدة في خطوة منسقة لتهدئة الأسعار.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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