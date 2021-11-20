بوتاس الأسرع في اليوم الأول لسباق جائزة قطر الكبرى

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من آلان بولدوين

(خدمة رويترز) - سجل فالتيري بوتاس أسرع زمن للفة في جولة التجارب الحرة الثانية لأول مرة في سباق جائزة قطر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات تحت الأضواء يوم الجمعة مع دخول معركة الصراع على اللقب لمرحلة حاسمة.

وتصدر الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام الجولة الأولى في أجواء مغبرة على حلبة لوسيل في ضواحي الدوحة قبل أن يتصدر بوتاس الجولة المسائية.

وقال بوتاس زميل لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والذي حل في المركز الرابع في الجولتين "بدأ اليوم بشكل جيد، التوازن كان جيدا في الجولة الأولى مع إجراء تعديلات طفيفة في الثانية.

"يمكن القول إنها الطريقة المثالية لبدء السباق على حلبة جديدة".

وسجل السائق الفنلندي، الذي خرج من المنافسة على اللقب وسينتقل إلى ألفا روميو الذي يتخذ من سويسرا مقرا له في نهاية الموسم الحالي، دقيقة واحدة و23.148 ثانية مقارنة بأفضل رقم حققه فرستابن في التجارب الصباحية بدقيقة واحدة و23.723 ثانية.

وكان بوتاس أسرع من فرستابن بفارق 0.350 في الجولة الثانية.

وقال أندرو شوفلين رئيس المهندسين في مرسيدس الذي أبدى سعادته برؤية الحلبة تلبي التوقعات "كان فالتيري سريعا في اللفة وجيدا للغاية في المسارات الطويلة.

"إذا كانت السيارة تعمل جيدا، حينها سنجعلها تعمل بشكل جيد مع لويس. لذلك كان اليوم مشجعا بالنسبة لنا من وجهة النظر هذه".

وينفرد فرستابن (24 عاما) بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بفارق 14 نقطة على البريطاني هاميلتون قبل اخر ثلاثة سباقات من الموسم.

وهذه هي النسخة الأولى من سباق قطر الذي يقام على حلبة لوسيل. وسقام السباق يوم الأحد تحت الأضواء الكاشفة في المساء.

وجاء الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري ثانيا في جولتي التجارب، بينما حل فرستابن ثالثا في التجارب المسائية.

وتأخر هاميلتون بفارق 0.786 ثانية عن منافسه على اللقب في التجارب الأولى عندما انحرفت سيارته عند بعض المنحنيات وتضرر جناحها الأمامي.

وغاب السائق الروسي الشاب نيكيتا مازبين عن التجارب المسائية حيث استبدل فريقه هاس هيكل سيارته بعد أضرار لحقت بها في التجارب الصباحية.

(إعداد فتحي عبد العزيز وأحمد الخشاب للنشرة العربية)

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