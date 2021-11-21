وزير خارجية اليابان يقول إن الصين دعته لزيارتها

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الأحد إنه تلقى دعوة لزيارة الصين.

وقال هاياشي في مقابلة على تلفزيون فوجي إن نظيره الصيني وانغ يي وجه له الدعوة خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس. وذكرت الشبكة أنه قال إنه يفكر في الرد وإن شيئا لم يتقرر بعد.

وردا على سؤال حول "المقاطعة الدبلوماسية" التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لأولمبياد بكين الشتوي 2022، قال هاياشي إن اليابان ستتصرف بناء على وضعها ووجهة نظرها.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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