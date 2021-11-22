حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 256.88 مليون والوفيات 5 ملايين و403889

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 256.88 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و403889.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 776083 47768179

الهند 465662 34510413

البرازيل 612587 22012150

المملكة المتحدة 143866 9806034

روسيا 517404 9294188

تركيا 74812 8547115

فرنسا 118446 7395222

إيران 128956 6077438

ألمانيا 98998 5328907

الأرجنتين 116374 5314702

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23665 2074419

42 ‬‬‬‬- المغرب 14761 948830

44 - الأردن 11361 914849

48 - الإمارات 2144 741433

49 ‬- تونس 25340 716183

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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