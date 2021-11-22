أستراليا تسمح بدخول حاملي التأشيرات المطعمين بالكامل من أول ديسمبر

أخبار اليابان





سيدني (رويترز) - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الاثنين إن أستراليا ستسمح بدخول حاملي التأشيرات المؤهلين الذين تلقوا التطعيم بالكامل للبلاد اعتبارا من أول ديسمبر كانون الأول دون التقدم بطلب إعفاء سفر، إذ تتخذ البلاد مزيدا من الخطوات نحو استئناف السفر الدولي.

وقال موريسون إن أستراليا سترحب أيضا بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

فتحت أكبر مدن أستراليا سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين اعتبارا من أول نوفمبر تشرين الثاني، غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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