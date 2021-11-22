بعد الفوز بالبطولة الختامية زفيريف يرغب في تحقيق أول ألقابه في البطولات الكبرى

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(رويترز) - توج الألماني ألكسندر زفيريف عاما لا ينسى بالفوز بلقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة الثانية في مشواره يوم الأحد وقال المصنف الثالث عالميا إنه يرغب الآن في تحقيق أول ألقابه بالبطولات الأربع الكبرى الموسم المقبل.

وفاز زفيريف على دانييل ميدفيديف حامل اللقب 6-4 و6-4 في النهائي في تورينو بعد تفوقه على المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي.

وحصد اللاعب البالغ عمره 24 عاما ستة ألقاب هذا العام من بينها ذهبية أولمبياد طوكيو ولقبان للأساتذة في مدريد وسينسناتي.

لكن اللاعب الألماني لم يفز حتى الآن بأي لقب في البطولات الأربع الكبرى رغم أنه اقترب كثيرا من تحقيق ذلك في 2020 حين بلغ نهائي أمريكا المفتوحة قبل الخسارة أمام دومينيك تيم في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

وقال زفيريف في تصريحات تلفزيونية بعد انتصار يوم الأحد "فزت بكل شيء لكن ألقاب البطولات الأربع الكبرى تراوغني.

"إنه الشيء الوحيد الذي ينقصني وسأبذل كل ما في وسعي الموسم المقبل لتغيير هذا الأمر".

وستنطلق أستراليا المفتوحة 2022 أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم في 17 يناير كانون الثاني.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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