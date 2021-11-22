المؤشر نيكي يغلق على ارتفاع ومخاوف كورونا تحد من المكاسب

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طوكيو (رويترز) - عوض مؤشر نيكي الياباني خسائره ليغلق على ارتفاع يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الرخيصة بينما تسببت المخاوف من عودة فرض قيود كوفيد-19 في أوروبا إلى الحد من المكاسب.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.09 بالمئة عند 29774.11 نقطة، بعد أن فقد ما يصل إلى 0.68 بالمئة من قيمته في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 بالمئة إلى 2042.82 نقطة.

وافتتحت السوق اليابانية على انخفاض لتقتفي أثر انخفاض مؤشر داو جونز في الجلسة السابقة بفعل المخاوف المرتبطة بالجائحة.

وتضررت معنويات المستثمرين على نطاق واسع بعدما أعلنت النمسا فرض قيود جديدة لمواجهة زيادة الإصابات كما توجد مخاوف من أن تحذو ألمانيا حذوها.

وغير مؤشر نيكي مساره بعد صعود العقود الآجلة الأمريكية في ساعات التداول الآسيوية. وارتفع سهم مجموعة فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 0.47 بالمئة.

واقتفت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتان بالرقائق أثر الارتفاع في مؤشر ناسداك المركب في الجلسة السابقة، حيث ارتفعتا 0.96 بالمئة و0.35 بالمئة على التوالي.

وأثرت أسهم شركات التنقيب عن النفط سلبا على الأسواق حيث أدت مخاوف كوفيد-19 إلى انخفاض أسعار النفط، مع خسارة سهم إينبكس 4.47 بالمئة وتراجع شركة اليابان للتنقيب عن البترول 0.35 بالمئة.

كما تراجعت أسهم الشركات التي ستستفيد من قرارات عودة الأنشطة الاقتصادية حيث تراجعت أسهم شركات الطيران 1.66 بالمئة والسكك الحديدية 0.1 بالمئة.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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