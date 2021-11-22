أسعار النفط تواجه ضغوطا من عوامل العرض والطلب

أخبار اليابان





(لتصحيح خطأ طباعي في الفقرة الرابعة)

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين لكنها ظلت تحت ضغط ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أوروبا واحتمال لجوء اليابان إلى السحب من احتياطياتها الوطنية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.

وتراجعت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وبحلول الساعة 1007 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.20 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.28 دولار.

وجرى تداول الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى منذ 16 شهرا مقابل اليورو يوم الاثنين، مما جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.

كما يراقب المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط بعد أن ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية يوم الاثنين أن التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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