الدولار يقفز بعد ترشيح باول، واليورو يتضرر من إغلاقات كوفيد-19

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نيويورك (رويترز) - سجل الدولار مستوى مرتفعا جديدا في 16 شهرا يوم الاثنين بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، في حين تضررت العملة الأوروبية من إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 .

ويعزز ترشيح باول توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيمضي قدما في مساره لتشديد السياسة النقدية بتقليص برنامجه لشراء الأصول وزيادة أسعار الفائدة العام القادم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.42 بالمئة إلى 96.53 وهو أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2020 .

وهبط اليورو 0.58 بالمئة إلى 1.1233 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو تموز 2020 .

وصعد الدولار أيضا 0.79 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 114.93 ين مقتربا من أعلى مستوى له في عامين ونصف العام البالغ 114.97 ين الذي وصل اليه في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وأمام العملة الكندية، ارتفعت العملة الأمريكية 0.55 بالمئة إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.27 دولار كندي.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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