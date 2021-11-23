هبوط الأسهم الأوروبية نتيجة ارتفاع إصابات كوفيد-19 ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة

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(رويترز) - هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء بعد أن أدت عودة ظهور الإصابات بكوفيد-19 والمخاوف المتعلقة برفع أسعار الفائدة إلى تراجع المعنويات قبل صدور قراءات سريعة عن النشاط التجاري في منطقة اليورو.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش بعد أن حذت الأسواق الآسيوية حذو وول ستريت منخفضة نتيجة إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لفترة جديدة مما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2022.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 2.5 في المئة مع تأثير احتمال أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على جاذبية قطاع التكنولوجيا الذي ينمو بشكل كبير.

وتراجعت أسهم شركات السياحة 0.9 في المئة بعد أن وجهت الولايات المتحدة تحذيرا من السفر إلى ألمانيا والدنمرك بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19 في حين تراجعت أسهم شركات النفط 0.3 في المئة نتيجة تراجع أسعار النفط الخام وسط توقعات متزايدة بأن تفرج الولايات المتحدة واليابان والهند عن كميات من احتياطياتها من النفط الخام لخفض الأسعار.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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