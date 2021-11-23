البيت الأبيض: سنفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

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واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمساعدة في تهدئة أسعار النفط.

وأضاف البيت الأبيض أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى اقتراض وبيع من الاحتياطي، تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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