الهند تفرج عن خمسة ملايين برميل يوميا من احتياطياتها من النفط الخام بالتنسيق مع مشترين آخرين

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نيودلهي (رويترز) - قال بيان حكومي يوم الثلاثاء إن الهند ستفرج عن خمسة ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج المنسق عن المخزونات ، والتي يُنظر إليها على أنها تحذير لمنظمة أوبك وحلفائها (أوبك+) من ضخ المزيد من النفط لمواجهة التضخم المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها.

وقالت الحكومة إن الإفراج عن خمسة ملايين برميل سيحدث بالتوازي وبالتشاور مع مستهلكي الطاقة العالميين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا دون تحديد الإطار الزمني للإفراج.

وأثارت الهند ، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ، مخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط وتريد من أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

وقال بيان الحكومة إن "الهند أبدت مرارا قلقها من قيام الدول المنتجة للنفط بتعديل المعروض من النفط بشكل مصطنع دون مستويات الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعواقب سلبية مصاحبة لذلك".

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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