الصحة العالمية: وفيات كوفيد في أوروبا قد تتجاوز 2.2 مليون بحلول مارس

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جنيف (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن من المحتمل أن يموت 700 ألف آخرون بكوفيد-19 في أوروبا بحلول مارس آذار، وهو ما يرفع إجمالي وفيات الجائحة في المنطقة إلى أكثر من 2.2 مليون وحثت السكان على تلقي اللقاحات وجرعات تنشيطية.

وأضافت أن عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض في 53 دولة تمثل المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة العالمية تجاوز بالفعل 1.5 مليون وفاة، مع تضاعف المعدل اليومي مقارنة مع أواخر سبتمبر أيلول إلى 4200 في اليوم.

وتشمل المنطقة الأوروبية في منظمة الصحة العالمية روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وتركيا.

وقالت المنظمة "من المتوقع أن تصل الوفيات اليومية المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل على أساس المعدلات الحالية".

وأضافت أن كوفيد-19 هو السبب الرئيسي للوفاة في المنطقة في الوقت الراهن.

(تغطية صحفية إيما فارج - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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