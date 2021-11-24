أسعار النفط ترتفع 3% إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد استخدام أمريكا احتياطي الطوارئ

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نيويورك (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء بعد أن جاء تحرك الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لسحب عشرات الملايين من براميل الخام من احتياطيات الطوارئ لمحاولة تهدئة السوق أقل من بعض التوقعات.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستفرج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل المنتجون في تحالف أوبك+ دعوات متكررة لضخ المزيد من الخام.

لكن محللين قالوا إن تأثير هذا السحب من الاحتياطيات على الأسعار من المرجح أنه سيكون قصير الأمد بعد سنوات من تراجع الاستثمار وتعاف عالمي قوي من جائحة كوفيد-19 .

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.61 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 82.31 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.75 دولار، أو 2.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.50 دولار للبرميل.

وهذه هي أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية لخام برنت منذ أغسطس آب وأعلى مستوى إغلاق منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني. ورفعت أيضا علاوة برنت على الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وتترقب السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء. ويتوقع محللون أن تظهر بيانات المخزونات انخفاضا قدره 500 ألف برميل في مخزونات الخام الأمريكية.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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