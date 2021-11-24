ناسداك يغلق منخفضا لثاني جلسة متأثرا بخسائر لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا

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(رويترز) - أغلق المؤشر ناسداك منخفضا لثاني جلسة على التوالي يوم الثلاثاء في حين أظهرت معظم القطاعات في بورصة وول ستريت أداء متباينا، إذ دفع ارتفاع عوائد سندات الخزنة الأمريكية المستثمرين إلى بيع أسهم شركات كبرى للتكنولوجيا.

وهبطت أسهم تسلا ومايكروسوفت في معظم الجلسة وكانت الشركتان بين أكبر الضاغطين على المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.

وقفز مؤشر القطاع المالي بدعم من مكاسب قوية لأسهم بنوك جولدمان ساكس وجيه بي مورجان وبنك أوف امريكا.

وصعد أيضا مؤشر أسهم شركات الطاقة وكان القطاع الأفضل أداء في جلسة اليوم، بدعم من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع.

وبحسب بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 0.17 بالمئة إلى 4690.69 نقطة في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.54 بالمئة لينهي الجلسة عند 35813.28 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.5 بالمئة إلى 15775.14 نقطة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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