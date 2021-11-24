حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 257.76 مليون والوفيات 5 ملايين و413234

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 257.76 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و413234.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة ‭‭‭47955413‬‬‬

‭‭‭777342‬‬‬

الهند ‭‭‭34526480‬‬‬

‭‭‭466147‬‬‬

البرازيل ‭‭‭22019870‬‬‬

‭‭‭612782‬‬‬

المملكة المتحدة 143972 9889926

روسيا 519897 9366839

تركيا 75200 8593148

فرنسا 118540 7420237

إيران 129053 6082865

ألمانيا 99063 5400418

الأرجنتين ‭‭‭5315989‬‬‬

‭‭‭116382‬‬‬

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23686 2075248

42 ‬‬‬‬- المغرب ‭‭‭948976‬‬‬

‭‭‭14764‬‬‬

44 - الأردن 11377 919173

48 - الإمارات 2144 741500

49 ‬- تونس ‭‭‭716298‬‬‬

‭‭‭25347‬‬‬

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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