حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 257.76 مليون والوفيات 5 ملايين و413234
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 257.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و413234.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 47955413
777342
الهند 34526480
466147
البرازيل 22019870
612782
المملكة المتحدة 143972 9889926
روسيا 519897 9366839
تركيا 75200 8593148
فرنسا 118540 7420237
إيران 129053 6082865
ألمانيا 99063 5400418
الأرجنتين 5315989
116382
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23686 2075248
42 - المغرب 948976
14764
44 - الأردن 11377 919173
48 - الإمارات 2144 741500
49 - تونس 716298
25347
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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