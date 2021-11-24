نيكي: اليابان تقرر الإفراج عن 4.2 مليون برميل نفط من الاحتياطي

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي يوم الأربعاء أن اليابان ستعقد مزادات على نحو 4.2 مليون برميل من مخزونها الوطني.

وقالت الصحيفة دون ذكر مصدر للمعلومات إن مزادات النفط الخام التي تساوي قميتها حوالي يوم أو اثنين من الطلب في اليابان ستعقد بحلول نهاية العام.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستفرج عن ملايين البراميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة لتهدئة الأسعار.

وقالت الإدارةالأمريكية إنها اتخذت هذه الخطوة بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا بعد أن تجاهل منتجو أوبك+ مرارا دعوات لزيادة الانتاج.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد عبد اللطيف)

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