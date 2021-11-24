رئيس وزراء اليابان يؤكد الإفراج عن بعض احتياطي النفط بالتنسيق مع أمريكا

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأربعاء أن الحكومة ستفرج عن بعض احتياطها من النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبما لا يخالف القانون.

وأضاف كيشيدا للصحفيين أن وزير الصناعة كويشي هاجيودا سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التي سيتم الإفراج عنها. وقال إن اليابان ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدي لارتفاع الأسعار.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية‭ ‬-‭ ‬تحرير أحمد عبد اللطيف)

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