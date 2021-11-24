كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا بلغ 4116 حالة

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سول (رويترز) - قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية سجلت يوم الثلاثاء رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغ 4116 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الجنوبية لاحتواء الارتفاع في الحالات الخطرة التي تتطلب دخول المستشفيات.

وتحولت كوريا الجنوبية هذا الشهر إلى تطبيق خطة ”تعايش مع كوفيد-19“ بهدف رفع القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وإعادة فتح البلاد في نهاية المطاف وذلك بعد تحقيق الأهداف المتعلقة بالتطعيم الشهر الماضي.

ولا يزال معدل الوفيات منخفضا نسبيا عند 0.79 في المئة.

كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهوره في الصين أواخر عام 2019. وسجلت منذ ذلك الحين 425065 إصابة و3363 حالة وفاة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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