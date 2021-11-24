رئيس وزراء اليابان يؤكد السحب من احتياطيات النفط

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأربعاء إن حكومته ستسحب من احتياطيات النفط استجابة لطلب أمريكي بطريقة لا تنتهك القانون الياباني الذي لا يسمح ببيع المخزونات إلا في وجود مخاطر لتعطل الإمدادات.

وقال كيشيدا للصحفيين "نعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية وقررنا الانضمام إلى الولايات المتحدة في بيع جزء من احتياطياتنا النفطية الوطنية بطريقة لا تتعارض مع قانون احتياطي النفط (الياباني) الحالي".

وكان وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا قال للصحفيين في وقت سابق يوم الأربعاء إن اليابان ستسحب "بضع مئات الآلاف من الكيلو لترات" من احتياطياتها الوطنية من النفط لكن لم يتم تحديد توقيت البيع.

وقال مسؤولون بوزارة الصناعة إنه يجري العمل على وضع التفاصيل.

ويعادل كيلو لتر واحد 6.29 برميل من النفط. وذكرت صحيفة نيكاي في وقت سابق أن اليابان ستطرح بحلول نهاية العام حوالي 4.2 مليون برميل من النفط للبيع أي نحو 666666 كيلو لتر وهو ما يعادل يوم أو يومين من حجم الطلب المحلي على النفط.

ويبلغ إجمالي المخزون الوطني 490 مليون برميل تقريبا.

وقال كيشيدا إن بلاده ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.

يأتي تأكيد كيشيدا بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أنها ستفرج عن ملايين البراميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الارتفاع في أسعار النفط بعد أن تجاهل كبار المنتجين العالميين مرارا الدعوات لضخ المزيد من الإمدادات.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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