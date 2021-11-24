نيكي يغلق منخفضا وسط مخاوف المستثمرين من تشديد السياسة النقدية الأمريكية

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طوكيو (رويترز) - انخفض مؤشر نيكي الياباني في نهاية التعاملات يوم الأربعاء بعدما عانت أسهم الشركات التي يتوقع أن تحقق نموا عاليا من خسائر وسط مخاوف المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يسرع من تشديد السياسات لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة.

وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين ترشيح جيروم باول لفترة ثانية في منصب رئيس مجلس الاحتياطي مدتها أربع سنوات، كما عين ايل برينارد في منصب النائب مما زاد من شعور المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيميل أكثر نحو تشديد السياسات.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.58 بالمئة عند 29302.66 نقطة بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 بالمئة إلى 2019.12 نقطة.

وتراجعت شركة الإنترنت زد هولدينجز 4.6 بالمئة، بينما خسرت شركة منصة البيانات الطبية إم3 خمسة في المئة.

وانخفض سهم ريكروت هولدنجز 4.3 بالمئة، ونزل سهم مجموعة سوفت بنك التي لديها انكشاف كبير على أسهم التكنولوجيا العالمية بنسبة 3.3 بالمئة.

من ناحية أخرى، أدى ضعف الين إلى ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات في حين عزز ارتفاع عائدات السندات الأمريكية أسهم البنوك.

وزاد سهم ميتسوبيشي موتورز 5.1 بالمئة بينما ارتفع سهم نيسان موتور 4.4 بالمئة وصعد سهم تويوتا موتور 0.9 بالمئة.

وفي القطاع المالي ارتفع سهم إس.إم.إف.جي 2.1 بالمئة وزاد ميتسوبيشي يو.إف.جيه 0.8 بالمئة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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