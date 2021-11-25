وول ستريت جورنال: السعودية وروسيا تدرسان وقف زيادات في إنتاج النفط

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(رويترز) - قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، يوم الأربعاء إن السعودية وروسيا تدرسان تحركا نحو وقف زيادات مزمعة في إنتاجهما النفطي.

وقال تقرير الصحيفة إن أعضاء آخرىن في تحالف أوبك+، من بينهم دولة الإمارات العربية، غير مقتنعين بأن وقفة لزيادات الإنتاج ضرورية.

وأعلنت إدارة بايدن يوم الثلاثاء أنها ستسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار، بعد تقارير بأن منتجي أوبك+ تجاهلوا دعوات لضخ المزيد من الخام.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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