ملخص بلومبرج: لجنة أوبك تتوقع أن يؤدي السحب من الاحتياطي البترولي إلي زيادة كبيرة في فائض المعروض العالمي

أخبار اليابان





(رويترز) - وكالة بلومبرج للأنباء تقول:

- لجنة أوبك تتوقع أن السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في فائض المعروض العالمي من النفط.

* فائض النفط في الأسواق العالمية قد يزيد بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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