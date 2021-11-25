بلومبرج: لجنة بأوبك تتوقع تضخم فائض معروض النفط جراء السحب من الاحتياطيات

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(رويترز) - أفادت بلومبرج يوم الأربعاء نقلا عن وثيقة لم تحددها أن الهيئة الاستشارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع أن يؤدي إفراج الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة للخام عن مخزونات نفطية إلى زيادة فائض عالمي متوقع من النفط في بداية العام المقبل.

وذكرت بلومبرج أن مجلس اللجنة الاقتصادية بأوبك يتوقع نمو الفائض في أسواق النفط الخام العالمية 1.1 مليون برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وإلى 3.7 مليون برميل يوميا في فبراير شباط إذا نفذت الدول المستهلكة وعودها بالسحب من الاحتياطيات خلال هذين الشهرين.

قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات إفراج مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل أوبك+ دعوات لضخ المزيد.

وقالت بلومبرج إن بعض الوفود بأوبك وشركائها أشارت إلى أنها قد تلغي زيادة في الإنتاج مقررة في يناير كانون الثاني إذا أدت المخزونات التي تفرج عنها الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إغراق السوق.

ولم ترد أوبك على الفور على طلب للتعقيب.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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