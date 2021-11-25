الدولار يرتفع بعد ميل الاحتياطي الاتحادي للتشديد

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طوكيو (رويترز) - جرى تداول الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل اليورو وبالقرب من ذروة خمسة أعوام مقابل الين بعد ميل للتشديد من صناع السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي، بدعم من بيانات قوية بالولايات المتحدة، يتناقض مع توقعات أكثر لينا للسياسة النقدية في أوروبا واليابان.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، قليلا إلى 96.759، لكنه ما زال يحوم بالقرب من ارتفاع سجله يوم الأربعاء بلغ 96.938 هو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص السياسة في الثاني والثالث من نوفمبر تشرين الثاني أمس الأربعاء أن صناع السياسة بالبنك المركزي قالوا إنهم سيكونون منفتحين على تسريع تقليص برنامج شراء السندات إذا استمر التضخم المرتفع، والتحرك بشكل أسرع نحو رفع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه فاقت قراءات سوق العمل وإنفاق المستهلكين تقديرات الاقتصاديين في حين استمر ارتفاع التضخم.

وتغير الدولار قليلا إلى 115.355 ين، ليظل قريبا من المستوى المرتفع المسجل مساء الأربعاء عند 115.525، وهو مستوى لم يشهده منذ يناير كانون الثاني 2017.

وصعد اليورو إلى 1.1210 دولار لكن استمر تداوله بالقرب من أدنى مستوى في نحو 17 شهرا الذي سجله يوم الأربعاء عند 1.1186 دولار بعد تراجع ثقة الشركات الألمانية للشهر الخامس على التوالي.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.3342 دولار بعدما تراجع وصولا إلى 1.3317 دولار الأربعاء لأول مرة في 11 شهرا.

ولا يزال تركيز المستثمرين منصبا على ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في 16 ديسمبر كانون الأول أم لا.

وصعد الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.17 بالمئة إلى 0.7208 دولار، مرتفعا عن 0.7185 دولار المسجل أمس الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.25 بالمئة إلى 0.68895 دولار ليستقر بعدما هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6856 دولار في يوم الثلاثاء عندما رفع البنك المركزي بالبلاد سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 0.75 بالمئة، مخيبا آمالا في رفعها نصف نقطة مئوية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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