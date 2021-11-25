حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 258.91 مليون والوفيات 5 ملايين و427953
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 258.91 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و427953.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 778836 48058873
الهند 466584 34535763
البرازيل 613066 22030182
المملكة المتحدة 144286 9974843
روسيا 522380 9434393
تركيا 75583 8648910
فرنسا 118705 7483282
إيران 129280 6092822
ألمانيا 99858 5524841
الأرجنتين 116415 5317633
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
24 - العراق 23725 2076922
43 - المغرب 14766 949133
44 - الأردن 11429 928256
48 - الإمارات 2145 741643
49 - تونس 25356 716702
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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