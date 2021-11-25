حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 258.91 مليون والوفيات 5 ملايين و427953

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 258.91 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و427953.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 778836 48058873

الهند 466584 34535763

البرازيل 613066 22030182

المملكة المتحدة 144286 9974843

روسيا 522380 9434393

تركيا 75583 8648910

فرنسا 118705 7483282

إيران 129280 6092822

ألمانيا 99858 5524841

الأرجنتين 116415 5317633

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

24 - العراق 23725 2076922

43 ‬‬‬‬- المغرب 14766 949133

44 - الأردن 11429 928256

48 - الإمارات 2145 741643

49 ‬- تونس 25356 716702

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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