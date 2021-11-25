تصيد الصفقات يدفع أسهم اليابان للارتفاع بعد خسائر كبيرة

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طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الخميس بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ تصيد المستثمرون الصفقات بعد خسائر فادحة في الجلسة السابقة.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.67 بالمئة عند 29499.28 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 بالمئة إلى 2025.69 نقطة.

وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق لدى أيزاوا للأوراق المالية "التراجعات في الجلسة السابقة والتي لم يكن لها أسباب واضحة كانت أكبر من المتوقع ومكاسب اليوم بمثابة تعاف من ذلك".

وأغلقت أسهم وول ستريت على ارتفاع قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة ولقي مؤشر ناسداك المجمع دعما من مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وسارت أسهم التكنولوجيا في اليابان على خطى نظيراتها في مؤشر ناسداك فارتفع سهم سوني جروب لصناعة الألعاب 1.39 بالمئة وسهم شين إيتسو كيميكال لصناعة الرقائق 1.57 في المئة وطوكيو إلكترون المنتجة لمعدات صناعة الرقائق 0.6 بالمئة.

وكانت شركات التنقيب عن النفط من بين الأفضل أداء في 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو فصعد بنسبة 1.85 بالمئة إذ ظلت أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير.

على الجانب الأخر نزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 5.65 بالمئة بعدما جمعت شركة الطيران أموالا من خلال بيع سندات قابلة للتحويل.

وخسرت ريكروت هولدينجز 2.26 بالمئة وكانت الأسوأ أداء من بين أفضل 30 شركة في مؤشر توبيكس تليها تويوتا موتور التي تراجعت 0.59 بالمئة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

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