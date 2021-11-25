جيرا اليابانية تقول إنها لن تجدد عقود الغاز طويلة الأمد في مشروع قطر غاز 1

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طوكيو (رويترز) - قال ساتوشي أونودا رئيس شركة جيرا، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، يوم الخميس إنها لن تجدد عقودها طويلة الأمد في مشروع قطر غاز 1 للغاز الطبيعي المسال والتي ينقضي أجلها في الشهر المقبل.

وذكر أونودا خلال مؤتمر صحفي "بات من الصعب علينا الاستمرار في العقود الكبيرة طويلة الأمد نظرا لتطورات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية والاتجاه العالمي لإزالة الكربون وتحرير أسواق الكهرباء والغاز المحلية".

وقال متحدث باسم جيرا إن الشركة، وهي مشروع مشترك للوقود وتوليد الكهرباء بين شركة طوكيو القابضة للكهرباء وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية، تستورد 5.5 مليون طن سنويا من المشروع عبر عقود طويلة الأمد تشمل اتفاقا مدته 25 عاما أبرمته تشوبو وقطر غاز في 1997.

وتستورد جيرا، أحد أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال في العالم والتي اشترت نحو 30 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2021، قرابة 20 بالمئة من إجمالي واردات الغاز الطبيعي من مشروع قطر غاز 1.

وقال أونودا إنه يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع قطر نظرا لاستمرار بعض العقود بمدد أخرى، فضلا عن أن الدوحة من الممكن أن تكون شريكة في أنواع من الوقود النظيف مثل الأمونيا والهيدروجين.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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