بريطانيا قلقة بشأن سلالة جديدة من كورونا تنتشر في جنوب أفريقيا

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(رويترز) - عبرت بريطانيا عن القلق الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت مؤخرا وتنتشر في جنوب أفريقيا، قد تجعل اللقاحات أقل فعالية وتهدد جهود مكافحة الجائحة.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على ما يسمى ”بروتين سبايك“ مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه.

اكتُشفت السلالة للمرة الأولى قبل أيام، لكن بريطانيا سارعت بفرض قيود على السفر إلى جنوب أفريقيا وخمس دول مجاورة، في تحرك أسرع بكثير من تعاملها مع السلالة دلتا المهيمنة حاليا.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد لجهات بث ”ما نعلمه هو أن هناك عددا كبيرا من التحورات، ربما ضعف عدد التحورات التي رأيناها في السلالة دلتا“.

وأضاف ”قد يشير هذا إلى أنها قد تكون أكثر قدرة على الانتشار وأن اللقاحات الموجودة لدينا حاليا قد تكون أقل فعالية“.

وأعلنت بريطانيا حظرا مؤقتا للرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني من 1200 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. كما سيتعين على البريطانيين القادمين من تلك الدول الخضوع لحجر صحي.

وقال جاويد إن هناك حاجة لمزيد من البيانات عن السلالة لكن قيود السفر ضرورية كإجراء احترازي.

وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونج كونج.

(إعداد أحمد السيد ودعاء محمد للنشرة العربية)

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