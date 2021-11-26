رئيس وزراء اليابان يحث الشركات‭ ‬على رفع الأجور 3% أو أكثر

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طوكيو (رويترز) - حث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما قبل الجائحة على رفع الأجور بنسبة ثلاثة بالمئة أو أكثر خلال محادثاتها المتعلقة بالعمالة في فصل الربيع القادم، وذلك بهدف تحقيق دورة نمو وتوزيع الثروة.

وقال في اجتماع لجنة "الرأسمالية الجديدة" التي شكلها إن الحكومة ستساعد في اتخاذ خطوات لتشجيع الشركات على الكف عن السير في اتجاه تقليل الزيادات في الأجور وسلك اتجاه معاكس لذلك.

وقال "أتوقع خلال محادثات العمالة في العام القادم أن ترفع الشركات التي تعافت أرباحها من مستويات ما بعد كورونا الأجور بنسبة ثلاثة في المئة أو أكثر لبدء رأسمالية جديدة".

وتابع "ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتهيئة المناخ لدعم زيادات الأجور في القطاع الخاص".

كانت الشركات اليابانية الكبرى ونقابات العمال قد اتفقت على رفع الأجور بنسبة 2.18 في المئة في 2019 وبنسبة اثنين في المئة في 2020 وبنسبة 1.86 في المئة هذا العام.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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