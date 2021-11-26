محكمة تقضي بسجن نوزمان رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية السابق 30 عاما

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(رويترز) - قضت محكمة برازيلية بسجن كارلوس أرتور نوزمان الرئيس السابق للجنة الأولمبية البرازيلية لمدة 30 عاما و11 شهرا بتهم تتعلق بالفساد وتتضمن شراء أصوات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لضمان حصول ريو دي جانيرو على حق استضافة الأولمبياد الصيفي في 2016.

وأصدرت محكمة جنايات في ريو دي جانيرو الحكم يوم الخميس.

ووجدت المحكمة نوزمان (79 عاما) مذنبا بتهم تشمل غسيل الأموال والتهرب الضريبي والفساد وسوء الإدارة.

وتقدم محامو نوزمان الذي ظل رئيسا للجنة الأولمبية في البرازيل لأكثر من عقدين كاملين بطعن ضد القرار وسيبقى المسؤول الأولمبي السابق طليقا حتى البت في الطعن.

وكان نوزمان أعتقل لأول مرة في أكتوبر تشبرين الأول 2017 إلى جانب ليوناردو جرينر مساعده السابق الذي كان مسؤولا عن العمليات في أولمبياد ريو 2016.

واتهم نوزمان بترتيب دفع أكثر من مليوني دولار كرشوة للحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم دورة ألعاب 2016 في ريو دي جانيرو في 2009 والتفوق على المدن المنافسة وهي شيكاجو وطوكيو ومدريد.

وأدانت المحكمة أيضا كلا من جرينر وسيرجيو كابرال حاكم ريو دي جانيرو السابق ورجل الأعمال منزييس سواريز فيلو بالمشاركة في رشوة مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية للحصول على حق الاستضافة.

وقضت المحكمة بسجن جرينز 13 عاما و10 أشهر بسبب تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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