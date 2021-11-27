وزارة: اليابان تشدد إجراءات الدخول على القادمين من 3 بلدان أفريقية أخرى

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الخارجية اليوم السبت إن اليابان ستشدد إجراءات الدخول‭‭ ‬‬على القادمين من ثلاثة بلدان أفريقية هي موزامبيق ومالاوي وزامبيا، إذ ستلزمهم بالخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب القارة الأفريقية.

ويسري القرار الجديد بدءا من منتصف الليل (1500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت)، ويأتي بعد يوم من تشديد اليابان إجراءات الدخول على القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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