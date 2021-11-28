حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 260.67 مليون والوفيات 5 ملايين و450066

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 260.67 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و450066.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 781608 48262841

الهند 467933 34563749

البرازيل 614000 22067630

المملكة المتحدة 144724 10110408

روسيا 526092 9536825

تركيا 76198 8721138

فرنسا 118837 7551182

إيران 129549 6105101

ألمانيا 100783 5731045

الأرجنتين 116505 5324039

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

24 - العراق 23772 2079084

43 ‬‬‬‬- المغرب 14773 949532

44 - الأردن 11515 939293

48 - الإمارات 2145 741720

49 ‬- تونس 25362 716988

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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