فاوتشي: على الأمريكيين الاستعداد لاتخاذ أي إجراء لمكافحة أوميكرون

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واشنطن (رويترز) - قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يوم الأحد إن على الأمريكيين الاستعداد لفعل ”أي شيء وكل شيء“ لمواجهة تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وأضاف لتلفزيون إيه.بي.سي نيوز ”من السابق لأوانه القول“ ما إذا كنا بحاجة إلى عمليات إغلاق أو تفويضات جديدة.

وقال ”يجب أن تكونوا مستعدين لفعل أي شيء وكل شيء“.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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