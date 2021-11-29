بريطانيا تدعو وزراء الصحة بمجموعة السبع لاجتماع طارئ يوم الاثنين بخصوص أوميكرون

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(رويترز) - قالت بريطانيا إنها ستعقد اجتماعا طارئا لوزراء الصحة بدول مجموعة السبع يوم الاثنين لبحث التطورات المتصلة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون).

وأعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة يوم السبت في مسعى لإبطاء انتشار متحور كوفيد-19 الجديد بتشديد القواعد بالنسبة للمسافرين القادمين إلى بريطانيا والأمر بوضع الكمامات في أماكن البيع بالتجزئة ووسائل النقل العام في إنجلترا.

كما سيتعين على بعض أطفال المدارس وضع كمامات في الأماكن العامة.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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