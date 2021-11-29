حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 261.09 مليون والوفيات 5 ملايين و455463

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 261.09 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و455463.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 781797 48288375

الهند 468554 34572523

البرازيل 614236 22076863

المملكة المتحدة 144775 10146915

روسيا 527316 9570373

تركيا 76198 8721138

فرنسا 118894 7620048

إيران 129629 6108882

ألمانيا 100871 5768774

الأرجنتين 116517 5325560

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

24 - العراق 23793 2079622

43 ‬‬‬‬- المغرب 14774 949648

44 - الأردن 11551 943305

48 - الإمارات 2145 741720

49 ‬- تونس 25363 717163

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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