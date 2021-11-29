حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 261.09 مليون والوفيات 5 ملايين و455463
أخبار اليابان
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 261.09 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و455463.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 781797 48288375
الهند 468554 34572523
البرازيل 614236 22076863
المملكة المتحدة 144775 10146915
روسيا 527316 9570373
تركيا 76198 8721138
فرنسا 118894 7620048
إيران 129629 6108882
ألمانيا 100871 5768774
الأرجنتين 116517 5325560
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
24 - العراق 23793 2079622
43 - المغرب 14774 949648
44 - الأردن 11551 943305
48 - الإمارات 2145 741720
49 - تونس 25363 717163
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html