الذهب يرتفع مع تعزيز المخاوف من سلالة أوميكرون من جاذبيته

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن دعمت المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون من فيروس كورونا التي من المحتمل أن تكون مقاومة للقاحات جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة عند التسوية إلى 1793.2 دولار.

وزاد الطلب الفعلي على الذهب في المحاور الآسيوية الرئيسية الأسبوع الماضي بمساعدة تراجع الأسعار مع استعداد المتعاملين في الهند لطفرة محتملة في الشراء مع ازدياد وتيرة موسم الزواج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 23.38 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 2.3 في المئة إلى 976.01 دولار كما ارتفع البلاديوم 2.7 في المئة إلى 1794.69 دولار.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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