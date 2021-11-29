كيشيدا: اليابان تدرس تشديد الضوابط على حدودها مع انتشار أوميكرون

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إن طوكيو تفكر في تعزيز الضوابط على حدودها مع انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا والمكتشفة حديثا في جميع أنحاء العالم.

وقال كيشيدا للصحفيين "نحن (نتخذ إجراءات) بسبب إحساس قوي بالأزمة" مشيرا إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد.

وأضاف "بما أننا نشهد انتشارا في جميع أنحاء العالم، فإننا نواصل بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد الضوابط الحدودية وسنعلن قرارا في الوقت المناسب".

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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