رئيس وزراء اليابان يعلن حظر دخول الزوار الأجانب ابتداء من 30 نوفمبر

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين إن اليابان ستحظر دخول الزوار الأجانب اعتبارا من 30 نوفمبر تشرين الثاني مع سعي البلاد للتصدي لانتشار سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا.

وقال إنه بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة الدخول لكن سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي في مرافق معينة.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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