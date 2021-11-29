الصحة العالمية: أوميكرون يشكل خطرا عالميا كبيرا وعلى العالم أن يستعد

أخبار اليابان





من ستيفان نبيهاي

جنيف (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا من المرجح أن تنتشر على مستوى العالم مما يشكل خطرا عالميا "مرتفعا للغاية"، إذ قد يكون لزيادة حالات كوفيد-19 "عواقب وخيمة في بعض المناطق.

وحثت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في توصية فنية للدول الأعضاء وعددها 194 دولة على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية و"التأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات" للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.

وقالت المنظمة "أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة". وأضافت "تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية".

ولم يتم حتى الآن تسجيل أي وفيات مرتبطة بأوميكرون لكن المنظمة قالت إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة. وأضافت أن من المتوقع الحصول على المزيد من البيانات خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت المنظمة "الحالات المتزايدة بصرف النظر عن التغير في شدتها قد تشكل طلبا هائلا على أنظمة الرعاية الصحية وربما تؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات. سيكون التأثير على الفئات الضعيفة من السكان كبيرا لا سيما في البلدان التي تنخفض فيها معدلات التطعيم".

وحصلت منظمة الصحة العالمية على أول بلاغ بالمتحور الجديد يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني من جنوب أفريقيا التي ارتفعت فيها الإصابات بشكل كبير.

وانتشر المتحور الجديد منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم حيث تم اكتشاف حالات جديدة في هولندا والدنمرك وأستراليا رغم أن المزيد من الدول فرضت قيودا على حركة السفر في محاولة لعزل نفسها. وقالت اليابان يوم الاثنين إنها ستغلق حدودها أمام الأجانب لتنضم بذلك إلى إسرائيل في اتخاذ أشد الإجراءات صرامة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في أحدث توجيهاتها أنه يتعين على الدول استخدام "نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولية في الوقت المناسب". وأضافت أنه سيتم تقديم المزيد من النصائح.

وقالت "من المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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